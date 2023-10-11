В Челнах изменится схема движения трамваев из-за капремонта путей

В Набережных Челнах на период с 16 октября до 15 ноября намечен второй этап капитального ремонта трамвайных путей. Работы затронут участок дороги от остановки «Пединститут» до остановки «Управление ГИБДД», сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Для удобства пассажиров маршруты №2, 6 и 8 в направлении Нового города будут осуществлять движение в обычном режиме, а в направлении поселка Сидоровка станут курсировать через проспект Набережночелнинский.

С расписанием движения и временными схемами можно ознакомиться на сайте компании «Электротранспорт».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на обновление трамвайных путей в Казани требуется около 4,5 млрд рублей.