В Нижнекамске запретили передвижные зоопарки и цирки с животными

В Нижнекамске введен запрет на передвижные зоопарки и цирки с животными, прибывающие из других регионов. Соответствующее решение озвучил руководитель Нижнекамского района Радмир Беляев в своем Телеграм-канале.

По его словам, поводом стало выявление серьезных нарушений в деятельности одного из предпринимателей из Саратовской области. Проверку проводил Россельхознадзор.

Как подчеркнул Беляев, любые развлекательные мероприятия с участием животных теперь возможны только при условии предварительного согласования с профильными ведомствами. Это касается всех выездных программ, включая цирковые представления и зоовыставки.

«Мы не против развлекательных инициатив для наших горожан, только если они реализуются в надлежащих условиях и без жестокого обращения с животными», – отметил глава района.

Решение направлено на защиту животных и обеспечение безопасности жителей.

Ранее «Татар-информ» писал, что прокуратура Татарстана выявила серьезные нарушения в работе зоопарка, организованного предпринимателем из Саратовской области: животным не обеспечивали надлежащий уход, питание и ветеринарный контроль, вольеры были плохо оборудованы, отсутствовали барьеры для посетителей. Предприниматель работал без лицензии и ветконтроля. Возбуждены административные дела, внесено представление об устранении нарушений.