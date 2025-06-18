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Происшествия 18 июня 2025 11:06

Хозяина зоопарка в Нижнекамске, где нашли нарушения, привлекли к ответственности

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Хозяина зоопарка в Нижнекамске, где нашли нарушения, привлекли к ответственности
Фото: прокуратура Татарстана

Нижнекамская городская прокуратура проверила деятельность предпринимателя из Саратовской области, который организовал передвижной контактный зоопарк в Нижнекамске.

Выяснилось, что животным не хватало правильного питания и воды, отсутствовали ветеринарный уход, медицинская помощь и должная гигиена. Не было барьеров, то есть посетители могли вплотную приближаться к вольерам с животными и контактировать, тем самым заставляя их испытывать стресс. Кроме того, специальные уличные вольеры тоже были не оборудованы.

Как сообщает прокуратура Татарстана, предприниматель из Саратовской области даже не получил необходимую лицензию и обошел стороной ветконтроль. На него возбудили административные дела по статьям «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» и «Нарушение ветеринарно-санитарных правил», а также внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства.

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