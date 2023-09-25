В Нижнекамске задержали водителя с поддельным водительским удостоверением

Автоинспекторы Нижнекамска задержали 44-летнего мужчину с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Как выяснилось, 22 сентября в Нижнекамске напротив дома № 57 по проспекту Химиков автоинспекторы остановили автомобиль Skoda под управлением 44-летнего водителя. Мужчина предъявил водительское удостоверение с явными признаками подделки.

Автоинспекторы установили, что данное водительское удостоверение отсутствует в базах данных. Выяснилось, что водитель лишен права управления за нетрезвое вождение. В результате мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что автоинспекторы Казани задержали 22-летнего водителя с поддельными правами. Казанец пояснил, что приобрел липовое водительское удостоверение в интернете за 70 тысяч рублей. Как выяснилось, молодой человек был лишен права управления за нетрезвое вождение.

Госавтоинспекция напоминает, что за использование заведомо подложного документа грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.