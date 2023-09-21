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В Казани с липовыми документами задержали водителя, лишенного прав за пьянку
Автоинспекторы Казани задержали 22-летнего водителя с поддельными правами. Как выяснилось, молодой человек был лишен права управления за нетрезвое вождение.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, накануне сотрудники остановили автомобиль Mitsubishi под управлением 22-летнего водителя. Молодой человек предъявил водительское удостоверение с явными признаками подделки. При проверке было установлено, что данное водительское удостоверение отсутствует в базах данных.
Казанец пояснил, что приобрел липовое водительское удостоверение в интернете за 70 тысяч рублей. В результате парня доставили в отдел полиции.
Госавтоинспекция напоминает, что за использование заведомо подложного документа грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.
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