В Казани с липовыми документами задержали водителя, лишенного прав за пьянку

Фото: Госавтоинспекция Казани

Автоинспекторы Казани задержали 22-летнего водителя с поддельными правами. Как выяснилось, молодой человек был лишен права управления за нетрезвое вождение.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, накануне сотрудники остановили автомобиль Mitsubishi под управлением 22-летнего водителя. Молодой человек предъявил водительское удостоверение с явными признаками подделки. При проверке было установлено, что данное водительское удостоверение отсутствует в базах данных.

Казанец пояснил, что приобрел липовое водительское удостоверение в интернете за 70 тысяч рублей. В результате парня доставили в отдел полиции.

Госавтоинспекция напоминает, что за использование заведомо подложного документа грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.