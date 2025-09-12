news_header_top
Происшествия 12 сентября 2025 15:04

В Нижнекамске задержали подростков, которые напали на супружескую пару

В Нижнекамске полицейские задержали подростков, которые напали на мужчину и женщину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Напомним, инцидент произошел 10 сентября на улице Юности. Выяснилось, что между подростками и супружеской парой произошел конфликт из-за замечаний, сделанных на поведение подростков.

В результате возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В отношении родителей подростков составлены административные материалы.

