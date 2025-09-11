news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 сентября 2025 15:37

Стали известны подробности нападения толпы подростков на супружескую пару в Нижнекамске

Читайте нас в
Телеграм

В МВД Татарстана рассказали подробности нападения подростков на супружескую пару в Нижнекамске.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 сентября в одном из дворов на улице Юности. Полицейские установили, что между супружеской парой и группой подростков 14-17 лет возник конфликт, в результате которого мужчине и женщине понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». При этом отмечается, что ранее подростки не привлекались к административной и уголовной ответственности.

#нижнекамск #мвд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

10 сентября 2025
«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

10 сентября 2025