Стали известны подробности нападения толпы подростков на супружескую пару в Нижнекамске

В МВД Татарстана рассказали подробности нападения подростков на супружескую пару в Нижнекамске.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 сентября в одном из дворов на улице Юности. Полицейские установили, что между супружеской парой и группой подростков 14-17 лет возник конфликт, в результате которого мужчине и женщине понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». При этом отмечается, что ранее подростки не привлекались к административной и уголовной ответственности.