В Нижнекамске за процедурой голосования наблюдает блогер Татар Малай

Фото: instagram.com/tatar__malay/

Известный татарстанский блогер Ринат Галиахметов работает в качестве наблюдателя на выборах в Нижнекамске. Блогер приехал в Нижнекамск сегодня и посетил участок №2200 в школе №3.

Ринат Галиахметов не в первый раз принимает участие в выборной кампании в качестве блогера-наблюдателя. В прошлом году на выборах Президента Татарстана он также публиковал ролики с участка №2200.

На этот раз Татар Малай уже успел опубликовать несколько видео с участка на своей странице в социальной сети Instagram и пообещал и дальше делиться информацией с участка.

Родившийся в Нижнекамске Галиахметов ведет блог в Instagram’е под ником tatar__malay, на который подписались 144 тыс. человек, и одноименный YouTube-канал. С прошлых выборов армия его подписчиков выросла на 7 тыс. пользователей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске проголосовали православный и мусульманский священнослужители.