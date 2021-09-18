Священнослужители Нижнекамска отдали свои голоса на выборах в Госдуму РФ

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На выборах депутатов Государственной Думы России проголосовали священнослужители Нижнекамска. Благочинный отец Александр Колчерин посетил избирательный участок еще вчера вечером. А сегодня на участке №2268 проголосовал и имам-мухтасиб Салих хазрат Ибрагимов.

«Пусть будут полезные, добрые, благочестивые руководители для нашей религии, нации!» — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

В Нижнекамске и Нижнекамском районе работают 116 избирательных участков, которые открыты с 8.00 до 20.00, двенадцать часов.

В пресс-службе главы Нижнекамского района напоминают, что избиратели могут проголосовать не только на участках, но и на дому. «Вчера мы приняли 35 заявлений, все 35 человек смогли отдать свои голоса на дому. Сегодня таких десять», — рассказала председатель УИК №2264 Марина Жукова.

Проголосовать на дому решили и супруги Альфия и Вализян Шараповы. По их словам, они не пропускают ни одних выборов. Сегодня по состоянию здоровья они сами не смогли прийти на участок и поэтому пригласили членов избирательной комиссии к себе домой.

«Мне 86 лет, а моему супругу — 92 года. Уже два года он лежит, не встает. Мы очень волновались и переживали, как же без наших голосов пройдут выборы. Хорошо, что есть такая возможность — голосование на дому. Это очень удобно», — отметила нижнекамка.