В Нижнекамске выпускники простились со знаменем у Монумента победы

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске выпускники-юнармейцы школы № 14 положили новую традицию — у Монумента победы они простились со знаменем своего образовательного учреждения. Теперь такое мероприятие будет проходить более торжественно у Вечного огня.

Прощание состоялось со всеми атрибутами военного парада, и это не случайно. Ученики 11-го «Ю» класса — лидеры Юнармии. Они уже несколько лет маршируют на параде Победы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В этот раз, как и раньше, перед церемонией прощания они в последний раз дали круг почета перед теми, кто продолжит идти по их стопам: хорошо учиться, активно участвовать в мероприятиях и вести за собой подрастающее поколение лицея.

«Мы прощаемся с ребятами, с которым мы уже сдружились, работали вместе в одной команде, участвовали на парадах, организовывали вместе мероприятия, как городские, так и лицейские. И там много моих друзей, с которыми как-то даже грустно прощаться, но я желаю им удачи, чтобы они шли, не останавливаясь, по своей дороге, которую наметили», — пожелала ученица 9-го «Ю» класса Дарья Почхалина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Строем руководил Данияр Фассахов. Отметим, что этого молодого парня награждали от имени главного штаба бронзовым знаком Юнармейской доблестиза. Такую награду он получил за активное участие в юнармейском движении. Поддержать сына пришла его мама. Этот день стал волнительным для обоих.

«Участвую как командир взвода. Для меня это ответственное задание — я веду за собой взвод, с которым мы вместе шли 11 лет», — поделился Данияр.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Это самое важное мероприятие — последнее его построение, тем более в таком масштабе, у Вечного огня. Обычно у них были построения только в лицее», — отметила мама Данияра Эльвира Фассахова.

Как рассказала директор лицея № 14 Ольга Пустоплеснова, это поистине знаменательный день в истории лицея, так как была заложена новая традиция — прощание со знаменем лицея. Кадетский корпус такую традицию чтит давно. Причем в этом году школа выпускает звездный выпуск, 11 „Ю“ класс. Именно поэтому руководство школы решило, что эта традиция начнется с них.

«И они полностью оправдывают эту честь», — подвела итог руководитель учреждения.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

У ребят впереди последний звонок, выпускные экзамены, им предстоит покорить новые вершины. В этих учениках руководители школы уверены, поскольку за 11 лет учебы ребята доказали своим упорством, трудом и инициативой, что они смогут стать успешными на любом поприще.

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