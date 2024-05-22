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В Нижнекамске выпускники простились со знаменем у Монумента победы
В Нижнекамске выпускники-юнармейцы школы № 14 положили новую традицию — у Монумента победы они простились со знаменем своего образовательного учреждения. Теперь такое мероприятие будет проходить более торжественно у Вечного огня.
Прощание состоялось со всеми атрибутами военного парада, и это не случайно. Ученики 11-го «Ю» класса — лидеры Юнармии. Они уже несколько лет маршируют на параде Победы.
В этот раз, как и раньше, перед церемонией прощания они в последний раз дали круг почета перед теми, кто продолжит идти по их стопам: хорошо учиться, активно участвовать в мероприятиях и вести за собой подрастающее поколение лицея.
«Мы прощаемся с ребятами, с которым мы уже сдружились, работали вместе в одной команде, участвовали на парадах, организовывали вместе мероприятия, как городские, так и лицейские. И там много моих друзей, с которыми как-то даже грустно прощаться, но я желаю им удачи, чтобы они шли, не останавливаясь, по своей дороге, которую наметили», — пожелала ученица 9-го «Ю» класса Дарья Почхалина.
Строем руководил Данияр Фассахов. Отметим, что этого молодого парня награждали от имени главного штаба бронзовым знаком Юнармейской доблестиза. Такую награду он получил за активное участие в юнармейском движении. Поддержать сына пришла его мама. Этот день стал волнительным для обоих.
«Участвую как командир взвода. Для меня это ответственное задание — я веду за собой взвод, с которым мы вместе шли 11 лет», — поделился Данияр.
«Это самое важное мероприятие — последнее его построение, тем более в таком масштабе, у Вечного огня. Обычно у них были построения только в лицее», — отметила мама Данияра Эльвира Фассахова.
Как рассказала директор лицея № 14 Ольга Пустоплеснова, это поистине знаменательный день в истории лицея, так как была заложена новая традиция — прощание со знаменем лицея. Кадетский корпус такую традицию чтит давно. Причем в этом году школа выпускает звездный выпуск, 11 „Ю“ класс. Именно поэтому руководство школы решило, что эта традиция начнется с них.
«И они полностью оправдывают эту честь», — подвела итог руководитель учреждения.
У ребят впереди последний звонок, выпускные экзамены, им предстоит покорить новые вершины. В этих учениках руководители школы уверены, поскольку за 11 лет учебы ребята доказали своим упорством, трудом и инициативой, что они смогут стать успешными на любом поприще.
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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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