Выставка ретромашин, рок-концерт, гости из Уфы: в Нижнекамске открыли мотосезон

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске состоялось открытие мотосезона. В город химиков приехали гости из разных городов Татарстана и Башкортостана — около 200 мотолюбителей. После сбора на парковке гипермаркета большой колонной участники отправились на городской майдан.

В этом году формат мероприятия впервые был расширен. За городом организовали рок-концерт, выставку ретромашин, фестиваль по автозвуку и мотогонки.

Александр Маклашов заново собрал свой мотоцикл «Урал» 1986 года выпуска. Мотолюбитель рассказал, что некоторые элементы в нем пришлось заменить, а вот мотор полностью оригинальный.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Права я получил два года назад. В прошлом году восстанавливал мотоцикл, а этом году попробую покататься», — сказал он.

Открытие мотосезона в Нижнекамске — это еще и выставка мотоциклов. В одном месте собраны сотни экземпляров, однако при этом найти одинаковых железных коней здесь не получится.

При таком обилии техники есть образцы, которые отличаются на фоне остальных. Об оригинальном «Харли Дэвидсон» — классике мотокультуры рассказал Тагир Бердыев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«„Харлей“ — это состояние души, это спокойная езда, чувство такта мотора. Ты чувствуешь машину и наслаждаешься жизнью», — поделился мотолюбитель.

Для некоторых мотоцикл — это способ самовыражения, поэтому не менее красочно выглядят и сами владельцы двухколесных байков. Максим Суслопаров с компанией единомышленников «примчал» из Автограда. Он всегда надевает свой ярко-желтый шлем, когда выезжает на большую дорогу.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Для некоторых мотоциклистов начало сезона — это еще и время для социальной работы. Среди любителей двухколесного транспорта много волонтеров и неравнодушных людей.

«Маленький ребенок часто мечтает о мотоцикле. Мы посещаем центры, например, где работают с детьми-инвалидами. К сожалению, у нас нет возможности излечить их физически, но мы можем подарить им эмоции и порадовать», — поделился соорганизатор мероприятия Ильнар Абукаев.