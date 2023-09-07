В Нижнекамске вынесли приговор трем организаторам религиозной секты «Свидетели Иеговы»*

В Нижнекамске вынесли приговор трем руководителям местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» города Нижнекамска и Нижнекамского района «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», которая в РФ признана экстремистской. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Трое местных жителей были признаны виновными по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Суд назначил каждому иеговисту наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком одному из них на 4 года, двоим на 5 лет с ограничением свободы сроком на 1 год и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций, сроком на 5 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию на приговор участникам челнинской ячейки «Свидетелей Иеговы»*. Решение районный суд вынес еще в декабре 2021 года. Тогда участники дела получили условные сроки по делу об организации деятельности экстремистской группировки и участии в ней. Одного из них также осудили за финансирование экстремистской деятельности.

Напомним, что с 2017 года деятельность «Свидетелей Иеговы»* запрещена в России Верховным судом, однако они никуда не делись и продолжают свою преступную деятельность. Подробнее в материале: «Священное писание к делу не пришьешь»: Верховный суд РТ не оправдал «Свидетелей Иеговы»*.

*Признана экстремистской организацией и запрещена в России.