В Нижнекамске выездная комиссия осмотрела объекты благоустройства

Депутаты районного Совета Нижнекамского района, городского Совета и Госсовета РТ от муниципалитета провели в Нижнекамске совещание по объектам, благоустроенным по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Депутаты регулярно осматривают объекты в рамках партийного проекта „Городская среда“», — рассказали «Татар-информу» в администрации Нижнекамского района.

Сначала народные избранники посетили монумент Победы, где благодаря реконструкции появились десять бюстов представителей нижнекамской земли: пяти полных кавалеров Ордена Славы и пяти Героев Советского Союза. Еще одним из новшеств на этой площадке стало появление электронной книги памяти, расположенной в павильоне, где каждый посетитель благодаря интерактивному устройству может найти архивную информацию про своих родных.

Далее депутаты осмотрели реконструированную площадь возле драмтеатра на улице Кайманова. Не так давно там установили скульптуру старика и мальчика — персонажей произведения Туфана Миннуллина, причем лицо одного из героев по задумке автора работы напоминает лицо самого татарского драматурга, чье имя носит театр. Выполнены фигуры из бронзы, высота композиции превышает два метра.

В экстрим-парке «Айда», который станет одним из самых крупных в Татарстане, запланирован второй этап реконструкции и ввод в эксплуатацию скейт-боула, эйр-зоны, воркаут-зоны и павильонов под смотровой площадкой. Посетили гости и новый сквер по улице Юности. Территория пользуется популярностью среди ребят, которые катаются на скейтбордах, самокатах и bmx. Однако не все бережно относятся в общественному пространству, поэтому на лавочках появились надписи, а мусора так много, что сотрудники ЖКХ не успевают его убирать.

Вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина отметила, что важно не только построить, но и сберечь построенное. «И во многом это зависит от нас самих. Замечания, которые были выявлены во время выездов нашей комиссией, мы направили в исполнительный комитет района. Но хочется еще раз сказать и пожелать, чтобы мы, дорогие друзья, вместе берегли наши парки и скверы, чтобы они дальше радовали нас, наших гостей!» — написала на своей странице во «ВКонтакте» вице-мэр Нижнекамска.

Недавно Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании поручил привести в порядок общественные пространства региона, о чем сообщал «Татар-информ».

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» представляет собой часть национального проекта «Жилье и городская среда». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.