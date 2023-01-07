В Нижнекамске ввели новый проездной билет с возможностью бесплатной пересадки

В Нижнекамске ввели новый проездной билет для транспортных карт на 40 поездок «Пересадочный» с возможностью одной бесплатной пересадки в течение 45 минут. По проездному можно совершать поездки в автобусах и трамваях города.

«Эта карта очень выгодная. 40 поездок стоит 1 тыс. рублей. Одна поездка получается 25 рублей. Тем более что сейчас проезд повысился, это выгодная альтернатива. Плюс в эту стоимость включена бесплатная пересадка на любом общественном транспорте. Просчитано именно 40 поездок из расчета пяти рабочих дней в неделю, когда люди едут на работу или учебу, а вечером возвращаются домой», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

Пополнить этот тариф можно в любое время, действовать календарный месяц будет с даты пополнения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 января в Нижнекамске начнут курсировать два новых автобусных маршрута.

