С 1 января в Нижнекамске начнут курсировать два новых автобусных маршрута

По многочисленным обращениям граждан новой маршрутной сетью будет охвачен проспект Шинников в Нижнекамске. С 1 января здесь начнут ходить два новых маршрута — №30 и 30а, анонсировал на брифинге замруководителя исполкома района Рафаэль Игтисамов.

«Это правопреемник маршрута №25, только с изменением движения и протяженности», — отметил он.

Помимо этого, с нового года в Нижнекамске будет продлено время работы общественного транспорта. Автобусы будут выходить на линию в 5.45 и завершать работу в 21.45. В первую очередь это связано с тем, что стало больше водителей. Если в начале года их было 50 человек, то сейчас — 90, однако этого количества все равно пока не хватает.

Во-вторых, вводится посменная работа водителей. Часть из них будет работать до обеда, другая — после, еще одна часть будет выходить на линию в час-пик. С 6.00 до 10.00 и с 14.00 до 19.00 на линии будут выходить все 50 автобусов.

Также на данный момент ведутся переговоры для запуска дополнительных маршрутов в сады-огороды, а именно в село Прости, СНТ «Шинник».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске с 1 января повысится стоимость проезда в общественном транспорте.