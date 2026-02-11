В Нижнекамске все многодетные семьи получат земельные участки к концу марта

В Нижнекамске продолжается работа по обеспечению земельными участками многодетных семей, сообщил мэр Радмир Беляев на отчетной сессии по итогам 2025 года.

«Важный вопрос – обеспечение землей многодетных семей. Мы уже предоставили участки 4 476 семьям. Остается 160 семей в очереди, планируемый срок предоставления участков – конец марта текущего года», – отметил глава города.

Он подчеркнул, что для улучшения условий жизни семей дополнительно направлены средства на дорожное благоустройство.

«В этом году благодаря личной поддержке Раиса Республики выделены дополнительно 283 млн рублей на дорожные работы. Данные средства мы направим на решение вопроса с дорогами на участках многодетных семей и в Камских Полянах», – добавил Беляев.