Алексей Песошин в Нижнекамске: «Вы в числе лидеров, но долги по ЖКУ неприемлемы!»

Нижнекамск сохраняет статус одного из ключевых промышленных центров Татарстана – индекс производства 101%, объем вложений близок к 200 млрд рублей. Вместе с тем на сессии района Алексей Песошин обратил внимание и на тревожные сигналы: задолженность населения за ЖКУ превысила 975 млн рублей, а рождаемость в районе снижается.





Перед началом сессии Песошин посетил Нижнекамскую многопрофильную Центральную районную больницу

Фото: prav.tatarstan.ru

В Нижнекамске откроется онкодиспансер

Сегодня в Нижнекамске состоялось заседание Совета Нижнекамского района по итогам 2025 года с участием Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Перед началом сессии Песошин посетил Нижнекамскую многопрофильную Центральную районную больницу, где ему рассказали об открытии филиала Республиканского клинического онкологического диспансера.

Новый центр станет этапом системного развития онкологической службы города, которая сегодня включает Центр амбулаторной онкологической помощи, отделение химиотерапии, отделение абдоминальной хирургии, гистологическую лабораторию и выездную паллиативную бригаду.

Алексей Песошин ознакомился с выставкой ведущих предприятий района и оценил планы по развитию их производственных мощностей Фото: prav.tatarstan.ru

Сама сессия прошла на площадке Нижнекамского химико-технологического института. На площадке Алексей Песошин ознакомился с выставкой ведущих предприятий района и оценил планы по развитию их производственных мощностей.

«Объем инвестиций приблизился к 200 млрд рублей – это 3-е место в Татарстане»

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев начал доклад с экономических показателей. Он отметил, что Нижнекамск сегодня – один из ключевых промышленных центров России и столица нефтехимии Татарстана.

«Несмотря на внешние вызовы, экономика района сохраняет устойчивость: индекс промышленного производства по итогам года составил 101%, объем инвестиций приблизился к 200 млрд рублей – это 3-е место в Татарстане, а объем отгруженной продукции – 860 млрд рублей. Эти цифры сопоставимы с валовым территориальным продуктом отдельных российских регионов», – доложил глава муниципалитета.

Как подчеркнул Радмир Беляев, фундамент устойчивого развития города был и остается в сильной экономике Фото: prav.tatarstan.ru

Как подчеркнул Радмир Беляев, фундамент устойчивого развития города был и остается в сильной экономике.

«Градообразующие предприятия – это не только прочный экономический каркас, но и надежные социальные партнеры Нижнекамска», – отметил он.

Значительный вклад в экономику района вносит территория опережающего развития «Нижнекамск». «Это ключевой инструмент для привлечения инвестиций и развития малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Беляев.

В районе успешно работают семь промышленных парков. В 44-х компаниях-резидентах работают 1,5 тысячи человек. Общая выручка достигла 33 млрд рублей. В свою очередь создаются новые частные парки, такие как «Южный» и «Восток». К следующему этапу развития готовится муниципальный парк «Нижнекамск». «Отдельные слова благодарности депутату Государственной думы Олегу Викторовичу Морозову за поддержку проекта», – поблагодарил Беляев.

Экономический рост в районе власти муниципалитета напрямую связывают с экологической ответственностью. В 2025 выбросы от стационарных источников остаются на прежнем уровне (45 тыс. тонн), при этом предприятия внедряют современные экологические технологии. «Наша цель – быть территорией, где передовые производства и чистая среда не противоречат, а дополняют друг друга», – подчеркнул глава района, отметив, что экология остается обязательным условием дальнейшего развития.

«Наша задача – чтобы образование шло рука об руку с производством»

Одним из ключевых акцентов доклада стала кадровая политика. Радмир Беляев заметил, что экономический рост требует специалистов, и муниципалитет выстраивает системную работу по формированию кадрового резерва – от школы до высокотехнологичных рабочих мест. Для этого создан муниципальный совет по кадрам, внедряется кластерный подход в образовании, который сегодня охватывает почти три четверти школьников.

«Наша задача – чтобы образование шло рука об руку с производством», – подчеркнул Радмир Беляев. Совместно с крупнейшими предприятиями реализуются образовательные кластеры, модернизируется Нижнекамский химико-технологический институт, запускаются новые форматы подготовки кадров.

В ближайшем времени начнется строительство современного 15-этажного общежития на 400 мест, что позволит привлекать в город студентов из других регионов.

Уже есть конкретные результаты. По итогам 2025 года 82% выпускников колледжей и техникумов остались работать в Нижнекамске. «Это главный показатель того, что мы движемся в правильном направлении», – отметил глава района.

Не менее важной частью человеческого капитала остается здравоохранение. В городе завершается подготовка к открытию нового корпуса перинатального центра, онкологическая служба переходит в ведение республиканского онкодиспансера, расширяется система поддержки медицинских кадров.

«Все эти меры – инвестиции в здоровье наших жителей сегодня и на десятилетия вперед», – заявил Радмир Беляев.

«Мы ушли от точечных решений»

Развитие экономики и кадров невозможно без комфортной среды. Радмир Беляев особое внимание уделил инфраструктуре: жилью, дорогам, инженерным сетям, транспорту. За прошлый год в районе введено 95 тыс. квадратных метров жилья, продолжается масштабный капитальный ремонт многоквартирных домов и модернизация коммунальных сетей.

«Мы ушли от точечных решений и объединили программы капремонта, благоустройства и замены коммуникаций», – отметил Радмир Беляев.

По его словам, это позволяет системно повышать качество жизни и избегать ситуаций, когда обновленные дворы вновь вскрываются из-за изношенных труб. Передача сетей «Татэнерго» уже дала результат – количество аварийных отключений сократилось на 40%.

На сегодняшний день в Нижнекамском районе строится около 120 тыс. квадратных метров нового жилья.

Город возобновил программу социальной ипотеки, которая помогает молодым специалистам и их семьям оставаться в Нижнекамске. «Мы планируем закрыть потребность тех, кто сейчас в очереди, а это свыше 400 человек – к 2027 году», – отметил глава района Радмир Беляев.

Однако есть препятствие: развитие нового жилья сдерживает состояние инженерных сетей, особенно ливневой канализации. Чтобы решить эту проблему, нужны дополнительные средства на проектирование и модернизацию инфраструктуры.

«Мы просим, уважаемый Алексей Валерьевич, поддержать нас в вопросе выделения денежных средств на разработку соответствующей проектной документации», – обратился Беляев к Премьер-министру республики Алексею Песошину.

«Предлагаем сделать Нижнекамск пилотной площадкой для программы дегазификации общежитий»

С начала программы капремонта домов в Нижнекамске 80% жилого фонда уже обновили. На это направили около 11 млрд рублей. В ближайшие три года планируется отремонтировать еще 178 многоквартирных домов.

Важной задачей остается безопасность в 21 доме, который имеет статус бывших общежитий. Эти здания требуют особого подхода из‑за изношенной инфраструктуры и специфики проживания. Главная угроза здесь – использование газа в общих кухнях. Наблюдается тревожная тенденция роста происшествий из‑за старого оборудования и нарушений правил эксплуатации.

«Мы провели полное обследование и готовы решить эту проблему», – подчеркнул глава на сессии.

Подготовлен проект перевода всех общих кухонь на электроплиты. Затраты оцениваются в 71,2 млн рублей.

«Уважаемый Алексей Валерьевич! С учетом актуальности вопроса и его обсуждения на республиканском уровне мы предлагаем сделать Нижнекамск пилотной площадкой для программы дегазификации общежитий. Все расчеты готовы, и в случае поддержки со стороны республики город полностью готов к реализации проекта», – обратился Беляев к Песошину.

«Инцидент в лицее №37 стал уроком для всех нас»

В этом году в Нижнекамске планируется ремонт учебного корпуса Колледжа нефтехимии и оснащение его современными лабораториями. Также при поддержке СИБУРа благоустроят территорию и оснастят Лицей №35, детский эколого-биологический центр, а в микрорайоне №15 начнется строительство новой школы.

Модернизация образовательной среды уже показала результаты: в 2025 году 21% выпускников получили медали «За особые успехи в учении», 13 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ, а Нижнекамск занял 3-е место в республике по результативности на Всероссийской олимпиаде школьников. Ученики и студенты активно участвуют в чемпионатах «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс».

«Особые надежды связываем с открытием в Год 60-летия Нижнекамска (в этом году – прим. Т-и) «Дома Первых» – на базе Дворца творчества детей и молодежи имени Ильдуса Садыкова. Это будет первый в стране специализированный дом для «Движения Первых», и мы верим, что он станет настоящим центром притяжения для нашего активного, неравнодушного молодого поколения», – сказал Беляев.

Абсолютным приоритетом для района остается безопасность и психологическое благополучие детей.

«Инцидент в лицее №37 (один из школьников ранил уборщицу ножом – прим. Т-и) стал уроком для всех нас. Наша общая задача – не просто разобраться в случившемся, а выстроить целостную систему защиты как детей, так и педагогов», – отметил Радмир Беляев.

В ближайшее время будет представлена муниципальная антибуллинговая программа. Ключевыми направлениями станут открытый диалог с родителями, межведомственное взаимодействие и 100%-ная вовлеченность детей во внеурочную деятельность.

«Мы гордимся нашими героями!»

Одним из главных приоритетов в Нижнекамском районе остается помощь участникам специальной военной операции и их близким.

По словам главы района, в 2025 году, в год 80-летия Великой Победы и Защитника Отечества, нижнекамцы стали еще сплоченнее в этом вопросе.

«Регулярные встречи с бойцами, их семьями и ветеранами, совместная работа с волонтерскими центрами позволили объединить усилия. В итоге на фронт и в подшефные города было отправлено более 1000 тонн гуманитарной помощи», – доложил Беляев.

В этом году планируется установить памятник героям СВО рядом с Вечным огнем и продолжить обустройство Аллеи боевой славы.

Совместно с депутатом Государственной думы Айдаром Метшиным в Нижнекамске запускается пилотный проект «Победа. Возвращение Героев Домой» – программа социальной адаптации демобилизованных участников СВО.

«Мы гордимся нашими героями! Наши ветераны и волонтеры СВО – сегодня здесь вместе с нами», – подчеркнул Радмир Беляев.

Александр Павлов поблагодарил руководство республики и района за поддержку поселка Фото: prav.tatarstan.ru

«Многие проекты остались бы нереализованными без участия и поддержки руководства»

Глава Камских Полян Александр Павлов поблагодарил руководство республики и района за поддержку поселка. Сегодня здесь живут 13,8 тыс. человек, из них 5,8 тыс. обеспечены работой. Оборот промпредприятий составил 13,4 млрд рублей.

Острая ситуация в коммунальной сфере, где зарплата составляет всего 33 тыс. рублей в среднем в месяц, что ниже среднереспубликанских показателей. Отсюда – дефицит кадров.

Вместе с тем, в поселке изношены коммунальные сети – водопроводы, теплотрассы и канализация. Павлов отметил, что подготовлен проект капремонта критичных участков на сумму 571 млн рублей, а также ремонт теплотрассы, которая обеспечивает теплом районную больницу, дом-интернат, культурный центр и ледовый дворец.

«Уважаемый Алексей Валерьевич, просим рассмотреть возможность поддержки наших специалистов через меры соцподдержки и программы по привлечению кадров», – обратился Павлов.

В прошлом году в Камских Полянах открыли филиал колледжа нефтехимии и нефтепереработки, предстоит капитальный ремонт корпуса и оснащение современными лабораториями. Решается вопрос создания образовательного кластера и поддержки врачей через социальную ипотеку. Павлов подчеркнул, что с дальнейшей поддержкой республики и района поселок становится более комфортным, экономически устойчивым и привлекательным для жизни и инвестиций.

«Безусловно, многие проекты остались бы нереализованными без участия и поддержки руководства, личного внимания к Камским Полянам Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Спасибо вам за это!» – заключил Александр Павлов.

Айдар Метшин: «Безусловным приоритетом работы органов власти остается поддержка участников СВО и их семей» Фото: prav.tatarstan.ru

«Идет СВО, успех которой продиктован нашим единством и нашей доблестью»

Депутат Госдумы Айдар Метшин отметил, что 2025 год прошел под знаком Года Защитника Отечества и 80-летия Победы, а 2026-й объявлен Годом единства народов России.

«Идет СВО, успех которой продиктован нашим единством и нашей доблестью, которые проявляются на всех уровнях: на полях сражений и в каждом населенном пункте, где труженики тыла делают все для приближения Победы», – подчеркнул он.

Безусловным приоритетом работы органов власти, по словам Метшина, остается поддержка участников СВО и их семей. «Этот вектор задает направление и является приоритетным в работе депутатского корпуса Государственной Думы, который мы представляем в интересах жителей Татарстана», – заявил парламентарий.

Метшин также рассказал о законах, принятых по просьбам жителей, в том числе о сохранении двухуровневой системы местного самоуправления и законе о наставничестве в медицине, который поможет решать проблему нехватки кадров.

Также важным направлением работы остается миграционная политика и противодействие нелегальной миграции, что напрямую повышает безопасность граждан.

Метшин также затронул тему социальной поддержки граждан: рост сумм более 40 выплат и пособий на 5,6%, увеличение материнского капитала, страховых пенсий и пособий на детей с инвалидностью.

«Решение этих задач напрямую отражается на повышении уровня жизни наших людей, проживающих в Татарстане и Нижнекамском районе», – отметил он и поблагодарил жителей за активное участие в поддержке бойцов СВО и развитие района.

Алексей Песошин заявил, что несмотря на все сложности, экономика республики сохранила темпы развития Фото: prav.tatarstan.ru

«Среди городов и районов республики вы в числе лидеров»

Премьер-министр РТ Алексей Песошин заявил, что несмотря на все сложности, экономика республики сохранила темпы развития. По итогам прошлого года объем ВРП составил 5 трлн 730 млрд рублей.

Песошин отметил, что Нижнекамск – это один из ведущих центров экономического роста Татарстана.

«Среди городов и районов республики вы в числе лидеров по объему валового территориального продукта и объему промышленного производства, а также по средней заработной плате. Порядка 70% экономики муниципалитета формирует нефтегазохимический комплекс. За прошедший год на заводах Нижнекамска переработано более 23 млн тонн нефтесырья», – сказал Премьер.

Также Песошин отметил, что муниципалитет обладает большим потенциалом для развития предпринимательства как в промышленности, так и в сфере услуг. Главная задача – раскрыть эти возможности, создать привлекательные условия для бизнеса и эффективно использовать меры государственной поддержки.

Особую роль играет инфраструктура. С декабря 2017 года в Нижнекамске действует территория опережающего развития: статус резидента получили 20 компаний, многие из которых успешно развивают производство.

«В районе успешно работают 7 аккредитованных промышленных парков, которые заполнены более чем на 70%. В то же время остается недостаточно загруженным индустриальный парк «Камские Поляны», потенциал которого сегодня используется лишь на 46%. Для полноценной реализации концепции парка требуется комплексный подход к привлечению новых резидентов, созданию дополнительных рабочих мест», – напутствовал Песошин.

«Занимаемое вами 42-е место по уровню собираемости платежей с населения за ЖКУ является неприемлемым!»

Далее Песошин обозначил ключевые финансовые проблемы Нижнекамского района. Он обратил внимание на рост задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

«На сегодняшний день задолженность составляет порядка 975 млн рублей, которая за год выросла на 115 млн. Это те средства, которые могли бы быть направлены на обновление коммунальных сетей города. Занимаемое вами 42-е место по уровню собираемости платежей с населения за ЖКУ является неприемлемым!» – подчеркнул он.

Песошин призвал администрацию района совместно с управляющими компаниями и «Татэнергосбытом» принять меры по погашению задолженности.

«Необходимо улучшить ситуацию по сбору средств, погашению задолженности неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги», – обратился он к главе Нижнекамска Радмиру Беляеву.

Кроме того, Песошин обратил внимание на рост налоговой задолженности по Татарстану и в частности по Нижнекамскому району.

«Задолженность по налогам в консолидированный бюджет республики остается значительной. По Нижнекамскому району она выросла до 1,6 млрд рублей», – заметил он.

«Наша задача – не просто контролировать, а быть рядом, слышать, стараться понять детей»

Песошин обратил внимание на тревожные события в системе образования. «Недавнее происшествие со школьником в 37-й школе Нижнекамска, подобные инциденты в школах других регионов, – это не просто отдельные случаи, а серьезный повод пересмотреть эффективность нашей воспитательной работы», – отметил он.

Премьер-министр подчеркнул необходимость тесного взаимодействия директоров школ, педагогов и родителей.

«Наша задача – не просто контролировать, а быть рядом, слышать, стараться понять детей. Особое внимание следует уделить их активности в цифровом пространстве, где формируются новые риски и вызовы».

Кроме того, Песошин отметил меры по повышению безопасности образовательных учреждений: усиление пропускного режима, контроль охранных компаний.

«Необходимо выявлять места концентрации ДТП»

Алексей Песошин обратил внимание на статистику ДТП.

«В прошлом году в районе 11 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях, общее количество аварий выросло почти на 30%. Более 86% всех ДТП зарегистрировано на дорогах местного значения, в которых погибло 6 человек. Уже в январе этого года на дорогах района ДТП унесло жизнь троих нижнекамцев», – привел он цифры.

Глава Правительства призвал усилить работу с ГИБДД.

«Необходимо выявлять места концентрации ДТП, внимательно анализировать причины аварий и принимать меры по их устранению», – поручил он.

Актуальными остаются и вопросы безопасности граждан при пожарах и отравлениях угарным газом. За прошлый год в республике произошло 3758 пожаров, в результате которых погибли 128 человек.

«В вашем районе было зарегистрировано 226 пожаров, в которых погибло шесть человек», – озвучил Песошин.

Он призвал администрацию района и предприятия усилить профилактику.

«Необходимо продолжить работу по оборудованию укрытий в подвальных помещениях жилых домов, социальных и коммерческих объектов, а также на предприятиях, вести информационно-разъяснительную работу о порядке действий в экстремальных ситуациях», – сказал Премьер-министр.

«Более трети всех аварий республики – в Нижнекамске»

Песошин отметил, что в Нижнекамске за отчетный период зафиксировано более трети всех происшествий республики в ЖКХ: 1429 аварий горячего водоснабжения, 457 – теплоснабжения, 337 – холодного водоснабжения и водоотведения. Предыдущий отопительный сезон прошел в аварийном режиме, напомнил он.

В Татарстане, дополнительно к федеральной программе, в 2025 году была запущена республиканская программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Общая сумма капитальных вложений составила более 12,5 млрд рублей. За счет всех источников было капитально отремонтировано, реконструировано и построено более 680 км сетей, что составляет около 2,5% их общей протяженности. Песошин подчеркнул, что цель – ежегодная замена не менее 3%.

Значительная часть средств была направлена на модернизацию инженерных сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения Нижнекамска: более 25 км сетей теплоснабжения и почти 14 км горячего водоснабжения. Проведена замена технологического оборудования в 21 ЦТП. Общий объем вложений за 2024–2025 годы составил порядка 3,5 млрд рублей.

Он выразил благодарность руководству компании «Татэнерго» за участие в модернизации сетей за счет собственных средств и инвестиционных программ и отметил.

«Я, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности руководству компании «Татэнерго». Я знаю, как вы «рады» были получить такой значимый кусок работы», – сказал с улыбкой Алексей Песошин.

«Рождаемость в районе снижается»

Серьезным вызовом для Нижнекамского района остаются вопросы рождаемости.

«Показатели рождаемости в последние годы имеют отрицательное значение. Несмотря на принимаемые меры, в районе рождаемость снижается», – отметил Песошин.

Он призвал местные власти усиливать поддержку материнства и многодетных семей, стимулировать рождаемость и внедрять корпоративные практики для семей с детьми:

«Необходимо совместными усилиями сосредоточиться на поддержке материнства, многодетных семей, принять дополнительные меры стимулирования рождаемости, усилить пропаганду семейных ценностей», – перечислил премьер.

В Нижнекамске уделяется большое внимание развитию системы здравоохранения. В июле прошлого года после масштабной модернизации с участием Раиса республики Рустама Минниханова открылась поликлиника «Нижнекамскнефтехима». Компания СИБУР вложила в развитие корпоративной медицины более 1,5 млрд рублей.

При этом Песошин отметил острый кадровый недобор в медицинских учреждениях района. «Укомплектованность врачами составляет лишь 51,1% по имеющимся ставкам. При такой обеспеченности говорить о повышении качества медицины крайне сложно», – подчеркнул он.

По решению Раиса Татарстана с 2026 года будет разработана программа поддержки для привлечения в республику врачей из других регионов, молодым специалистам установлены дополнительные надбавки. «В своем выступлении Радмир Ильдарович проинформировал о муниципальной поддержке медицинских работников. Работу в этом направлении необходимо продолжить», – поручил Премьер.

«Нижнекамск превратился в крупнейший промышленный центр не только Татарстана, но и всей России»

В завершение выступления Алексей Песошин обратился к жителям Нижнекамска, подчеркнув, что 2026 год станет для республики и города особенным.

«Уважаемые нижнекамцы! В 2026 году наша республика станет центром целого ряда значимых международных и культурных событий, которые укрепят позиции Татарстана на мировой арене», – отметил Премьер-министр.

Одним из ключевых станут мероприятия в рамках статуса Казани как культурной столицы исламского мира, которые стартуют в мае в ходе форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». По словам Песошина, это признание особой роли Татарстана как моста между культурами и цивилизациями, региона, где веками в мире и согласии живут представители разных народов и конфессий.

Также 2026 год будут отмечаться памятные даты, связанные с выдающимися деятелями: 140-лет со дня рождения Габдуллы Тукая и 120 лет – поэта-героя Мусы Джалиля. «Уверен, предстоящие мероприятия станут яркими страницами летописи Года единства народов, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным», – подчеркнул он.

Особое значение, по словам Алексея Песошина, 2026 год имеет и для Нижнекамска – городу исполнится 60 лет.

«За эти десятилетия Нижнекамск превратился в крупнейший промышленный центр не только Татарстана, но и всей России», – отметил премьер.

Он подчеркнул, что этот путь стал возможен благодаря труду нескольких поколений нижнекамцев, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и страны. «За это вам – искренняя благодарность и глубокое уважение», – сказал Песошин.

Символично, что юбилейный год пройдет под эгидой Года первостроителей в Нижнекамске. «Это справедливое решение – отдать дань уважения тем, кто более полувека назад приехал в чистое поле, чтобы построить город и крупные промышленные предприятия. Именно они заложили прочный фундамент развития Нижнекамска», – отметил глава Правительства.