«Мы обязаны им за мирное небо»: в Нижнекамске вручили ордена матерям и вдовам Героев

В День ветеранов боевых действий, в главном зале ЗАГСа Нижнекамска прошла особая церемония – вручение государственных наград Российской Федерации семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Всего было вручено 44 ордена. Из них 43 – посмертно.

Одной из первых награду получила Мария Глухова – орден Мужества ее погибшего мужа теперь хранится в руках вдовы. На церемонии рядом с ней стояли дочери, поддерживая маму в этот трогательный момент. Мария Михайловна рассказала, что ее супруг ушел на фронт добровольцем, следом за мобилизованным сыном. Оба погибли.

«Сначала ранен был. Потом погиб. Сын тоже погиб. Два воина. Я горжусь мужчинами. Один сын срочную службу должен пройти. Я очень горжусь своими мужчинами», – сказала Мария Глухова, едва сдерживая слезы.

В зале царила особая атмосфера – скорбь, пронзенная гордостью. Жены, матери, отцы, дети – каждый пришёл, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

По словам военного комиссара Нижнекамска и Нижнекамского района Газинура Ситдикова, на церемонии были вручены ордена Мужества, орден Святого Георгия и медали «За отвагу», к которым военнослужащие были представлены еще при жизни. Также была вручена медаль «За отвагу» действующему военнослужащему.

Этим военнослужащим стал Андрей Семенов – нижнекамец, прошедший через тяжелые испытания. Он ушёл на фронт во время первой волны мобилизации в сентябре 2022 года. Во время штурма Авдеевки был тяжело ранен, но выжил. Свою награду он получил лично.

«Мы победим. Дай Бог! Все будет хорошо. Только думать об этом», – сказал Андрей Семенов.

Государственные награды вручал вместе с комиссаром руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района Радмир Беляев. В своей речи он выразил искренние слова поддержки родным погибших героев.

«Хочется, чтобы вы чувствовали поддержку жителей. Дети продолжали учебу, чтобы в жизни у них все сложилось. Эта боль не уйдет… Но когда есть общая поддержка, когда сохраняется память о Героях – через мемориалы, через участие – это помогает. В планах у нас строительство музея. Мы должны обеспечить память. Каждого солдата, каждого Героя. Мы обязаны им за мирное небо», – подчеркнул Радмир Беляев.

Завершилось мероприятие минутой молчания.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.