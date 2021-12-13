В Нижнекамске впервые будет организована резиденция Деда Мороза

Впервые на территории парка чтения и отдыха имени Г. Тукая в Нижнекамске будет организована резиденция Деда Мороза. Об этом на деловом понедельнике сообщила руководитель Управления культуры Нижнекамского района Гузель Мубаракшина.

Резиденция начнет свою работу 27 декабря. Все желающие по 9 января смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказать стих или спеть песню и получить сладкий приз. Встречи будут проходить в избушке Деда Мороза с 15.00 до 17.00 часов.

Также в Нижнекамске с 15 декабря заработает шесть площадок для торговли живыми елями и соснами. Купить новогоднее дерево нижнекамцы смогут на Бызовском рынке, возле ТЦ «Рамус Молл», «Якорь», «Лента», «Шатлык», Экоагропарк.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что перечислены специальные площадки для запуска новогодних фейерверков в Нижнекамске.