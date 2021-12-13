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Ру Тат
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Общество
13 декабря 2021  16:44
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске названы спецплощадки для запуска новогодних фейерверков

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Для запуска новогодних салютов в Нижнекамске определены две специальные площадки: одна из них находится на территории напротив дома №86 по проспекту Химиков, вторая — напротив дома №4 на улице Южная. Об этом на деловом понедельнике сообщила руководитель Управления культуры Нижнекамского района Гузель Мубаракшина. 

По словам спикера, в период новогодних праздников в Нижнекамске особое значение уделят безопасности. В усиленном режиме будут работать все службы города и района.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций пройдут профилактические мероприятия. Отдел государственного пожарного надзора обследует места проведения новогодних мероприятий. Помимо этого, будут организованы рейды по выявлению реализации пиротехнических изделий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске будет организовано восемь елочных городков.

#нижнекамский район #запуск фейерверков
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