В Нижнекамске названы спецплощадки для запуска новогодних фейерверков

Для запуска новогодних салютов в Нижнекамске определены две специальные площадки: одна из них находится на территории напротив дома №86 по проспекту Химиков, вторая — напротив дома №4 на улице Южная. Об этом на деловом понедельнике сообщила руководитель Управления культуры Нижнекамского района Гузель Мубаракшина.

По словам спикера, в период новогодних праздников в Нижнекамске особое значение уделят безопасности. В усиленном режиме будут работать все службы города и района.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций пройдут профилактические мероприятия. Отдел государственного пожарного надзора обследует места проведения новогодних мероприятий. Помимо этого, будут организованы рейды по выявлению реализации пиротехнических изделий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске будет организовано восемь елочных городков.