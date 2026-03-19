В Нижнекамске волонтеры отправили около полутонны гуманитарной помощи бойцам СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтерские группы «Добромамы» и «Армейское братство» организовали очередную отправку гуманитарной помощи военнослужащим. К сбору присоединились жители дома на улице Вокзальной, 2, а также прихожане храма Иоанна Кронштадтского.

На протяжении двух недель неравнодушные горожане приносили необходимые вещи и участвовали в погрузке. В результате удалось сформировать груз объемом около полутонны.

В посылки вошли постельное белье, продукты питания, медикаменты, средства гигиены и окопные свечи. Кроме того, волонтеры собирают средства на закупку запчастей для беспилотных летательных аппаратов.

«Основная отправка – это постельное белье, продукты, медицина, свечи. Все, что необходимо по хозяйственной части. Также собираем денежные средства, закупаем запчасти для БПЛА», – рассказала волонтер группы «Добромамы» Елена Вахрушева.

Помощь носит адресный характер – груз сформирован по запросу бойцов 13-го танкового полка, в том числе подразделения беспилотных систем.

Перевозку организует волонтер Александр Дубовик, который предоставляет собственный автомобиль. «Помогать надо. Мы спим спокойно, а они там выполняют задачи. Помощь будет и дальше», – отметил он.

Сначала гуманитарный груз доставят в Набережные Челны, затем он будет отправлен в Москву, где его получат военнослужащие.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

