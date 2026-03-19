СВО 19 марта 2026 08:24

В Нижнекамске волонтеры отправили около полутонны гуманитарной помощи бойцам СВО

В Нижнекамске волонтеры отправили около полутонны гуманитарной помощи бойцам СВО
Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтерские группы «Добромамы» и «Армейское братство» организовали очередную отправку гуманитарной помощи военнослужащим. К сбору присоединились жители дома на улице Вокзальной, 2, а также прихожане храма Иоанна Кронштадтского.

На протяжении двух недель неравнодушные горожане приносили необходимые вещи и участвовали в погрузке. В результате удалось сформировать груз объемом около полутонны.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В посылки вошли постельное белье, продукты питания, медикаменты, средства гигиены и окопные свечи. Кроме того, волонтеры собирают средства на закупку запчастей для беспилотных летательных аппаратов.

«Основная отправка – это постельное белье, продукты, медицина, свечи. Все, что необходимо по хозяйственной части. Также собираем денежные средства, закупаем запчасти для БПЛА», – рассказала волонтер группы «Добромамы» Елена Вахрушева.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Помощь носит адресный характер – груз сформирован по запросу бойцов 13-го танкового полка, в том числе подразделения беспилотных систем.

Перевозку организует волонтер Александр Дубовик, который предоставляет собственный автомобиль. «Помогать надо. Мы спим спокойно, а они там выполняют задачи. Помощь будет и дальше», – отметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сначала гуманитарный груз доставят в Набережные Челны, затем он будет отправлен в Москву, где его получат военнослужащие.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

по теме Семья из Нижнекамска готовит домашние каши для участников СВО
Семья из Нижнекамска готовит домашние каши для участников СВО
В «Татар-информе» наградили победителей конкурса «А у нас во дворе – 2026»

В «Татар-информе» наградили победителей конкурса «А у нас во дворе – 2026»

18 марта 2026
Лейтенант из Татарстана представлен к медали «За отвагу» после ранения и спасения роты

Лейтенант из Татарстана представлен к медали «За отвагу» после ранения и спасения роты

18 марта 2026
