Семья из Нижнекамска готовит домашние каши для участников СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Семья Касимхановых из Нижнекамска уже более полугода помогает участникам специальной военной операции, обеспечивая их домашней едой. В тесном сотрудничестве с волонтерским объединением «Добрые сердца» они регулярно передают на передовую приготовленные своими руками каши и получают благодарности от бойцов.

Очередную партию гуманитарной помощи Айназ Касимханов вместе с отцом Маратом привезли в пункт сбора. В коробках – десятки пакетов с готовыми блюдами. Волонтерской деятельностью семья занимается с сентября прошлого года. Как рассказал Айназ, все началось с участия в жизни колледжа.

«Я студент Нижнекамского политехнического колледжа, нас познакомили с волонтерским центром. Сначала мы начали плести маскировочные сети, а потом отец решил приобрести аппарат для приготовления каш», – отметил он.

С тех пор процесс стал регулярным и по-настоящему семейным делом. В работе участвуют все: супруга Гульназ отвечает за закупку продуктов, Марат вместе с сыном занимается приготовлением.

По словам Марата Касимханова, к процессу подошли основательно – изучили технологию, подобрали рецептуру, чтобы еда была не только вкусной, но и максимально питательной.

«Сначала чистим лук и морковь, тщательно промываем крупу. Затем варим куриный бульон, на котором замачиваем гречку. Мы не просто засыпаем продукты – стараемся сделать так, чтобы каша получилась насыщенной, рассыпчатой, с мясом», – рассказал он.

За один цикл удается приготовить до 16 порций, на которые уходит около 2 килограммов крупы и килограмм мяса. В этот раз семья передала порядка 60 пакетов с кашей. При этом, как отмечают волонтеры, это лишь часть их постоянной работы.

Особое внимание уделяется удобству для бойцов. Каша упакована таким образом, что не требует хранения в холодильнике и может долго сохраняться. Для приготовления достаточно вскипятить воду и разогреть содержимое.

«Это домашняя еда, не фабричная. В этом и есть ее ценность. Бойцу достаточно открыть пакет и поесть. Можно даже не перекладывать в тарелку. Ребята говорят, что это частичка дома, передают большое спасибо», – отметил Марат Касимханов.

Первое время семья закупала продукты за собственные средства, однако позже к ним подключились волонтеры, которые помогают с обеспечением крупами и другими необходимыми ингредиентами. Сейчас Касимхановы регулярно получают продукты в центре помощи и практически без перерывов готовят новые партии.

Несмотря на уже налаженный процесс, семья планирует расширить производство. По их словам, при наличии дополнительного оборудования можно было бы значительно увеличить объемы.

«Если будет еще один-два аппарата, мы сможем готовить гораздо больше», – отмечают волонтеры.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.