В Нижнекамске волонтеры научили делать пряники и окопные свечи для СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске на базе патриотического клуба «Улей» прошла встреча волонтеров, в ходе которой участники обменялись опытом по изготовлению изделий для отправки в зону специальной военной операции.

Волонтеры детского сада №61 провели мастер-класс по изготовлению имбирных пряников и браслетов выживания для родителей воспитанников детского сада №32. В свою очередь, гости обучили участников встрече изготовлению окопных свечей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Особым участником встречи стал военнослужащий Алексей Михайлов, который в 2022 году отправился добровольцем в зону СВО. По его словам, такие инициативы имеют большое значение для бойцов.

«Приехал, зашел в патриотический центр “Пчелка”, чтобы поблагодарить всех девушек», – отметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Михайлов также принял участие в мастер-классе по изготовлению пряников, подчеркнув, что подобные изделия становятся для военнослужащих не просто угощением, а весточкой из дома.

Как рассказала воспитатель детского сада №61 Светлана Петрова, вместе с маскировочными сетями волонтеры подготовили и передали для отправки домашние сухари. Собранная помощь войдет в состав очередного гуманитарного груза, который планируется направить в ближайшие дни.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Организаторы отмечают, что подобные встречи помогают не только обмениваться практическими навыками, но и объединяют жителей города в поддержке военнослужащих. Горожан приглашают присоединиться к сбору помощи – бойцам необходимы медикаменты, продукты длительного хранения, одежда, посуда и средства гигиены.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.