Боец с позывным Чикаго отвезет на СВО гуманитарный груз и УАЗ из Нижнекамска

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске представители таджикского общества передали очередную партию гуманитарной помощи и автомобиль УАЗ для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Посылки сформировали по заявкам самих военнослужащих.

В состав груза вошли газовые горелки, средства гигиены, обувь, нижнее белье и другие необходимые вещи. Забрать помощь лично прибыл боец с позывным Чикаго – ему поручили доставить автомобиль и посылки сослуживцам.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Как отметил председатель таджикского общества города Нижнекамска Хаким Муминов, поддержка бойцов ведется на постоянной основе.

«Мы машину приобрели для наших бойцов. И еще отправляем им товары, которые необходимы. Очень активно наши ребята поддерживают», – рассказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Военнослужащий подчеркнул, что помощь с тыла важна не только в бытовом плане, но и морально поддерживает личный состав. От командования своей части он передал представителям общества благодарственное письмо.

«Мы там служим – разных национальностей люди: татары, башкиры, русские, таджики. Когда идет война, у нас нет национальностей – мы одна семья. У нас нет разных вер, мы одной веры. Я хотел бы поблагодарить волонтеров, которые нам помогают по всей нашей необъятной стране», – сказал боец с позывным Чикаго.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Таджикское общество Нижнекамска оказывает помощь бойцам и мирным жителям Донбасса с начала специальной военной операции. За это время было направлено гуманитарных грузов на сумму порядка 2,5 млн рублей.

Вместе с очередной партией помощи на передовую отправился и отремонтированный автомобиль УАЗ.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой