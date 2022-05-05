В Нижнекамске в преддверии 9 Мая начнет курсировать «Трамвай Победы»

В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нижнекамске будет запущен «Трамвай Победы».

В администрации Нижнекамского района уточнили, что 5 мая с 14.00 праздничный трамвай выйдет по маршруту №2 «Депо — Красный Ключ — депо».

Сотрудники и воспитанники молодежных и подростковых клубов исполнят стихи и песни военных лет, проведут викторину и флешмоб на трамвайных остановках, раздадут георгиевские ленточки жителям города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске изменили место построения колонны «Бессмертного полка».