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Ру Тат
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Общество
5 мая 2022  04:00
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске в преддверии 9 Мая начнет курсировать «Трамвай Победы»

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В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нижнекамске будет запущен «Трамвай Победы».

В администрации Нижнекамского района уточнили, что 5 мая с 14.00 праздничный трамвай выйдет по маршруту №2 «Депо — Красный Ключ — депо». 

Сотрудники и воспитанники молодежных и подростковых клубов исполнят стихи и песни военных лет, проведут викторину и флешмоб на трамвайных остановках, раздадут георгиевские ленточки жителям города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске изменили место построения колонны «Бессмертного полка».

#нижнекамский район
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