В Нижнекамске в парках и скверах пройдет более 150 мероприятий к 60-летию города

Масштабную программу летней культурной кампании на деловом понедельнике представила начальник управления культуры исполкома Нижнекамского района Эльвира Каримуллина.

По словам спикера, Нижнекамск вступает в активный сезон организации досуга на открытых площадках. Программа охватывает широкий спектр направлений – от воспитательной и просветительской работы до массового отдыха, спортивных и семейных мероприятий. Всего в рамках празднования 60-летнего юбилея города запланировано более 150 событий: театрализованные праздники, концерты, фестивали, мастер-классы, дни семейного отдыха и детские программы.

Центральным проектом летнего сезона станет республиканская инициатива «Лето в Татарстане», которая объединит бесплатные мероприятия на единой платформе. В этом году особое внимание будет уделено благоустроенным общественным пространствам – паркам, скверам, набережным и дворовым территориям. Онлайн-афиша вновь станет удобным навигатором для жителей и гостей города.

Летний сезон стартовал 1 мая сразу на нескольких площадках – в парке имени Г. Тукая, городском парке «Семья» и сквере имени Лемаева. Здесь прошли праздничные концерты, посвященные Дню весны и труда. В преддверии Дня Победы подготовлена масштабная патриотическая программа с выставками, интерактивными площадками, концертами и тематическими встречами.

Середина мая будет насыщена спортивными и семейными событиями. Пройдут турнир юных атлетов, детские квесты и мероприятия ко Дню семьи. 17 мая откроется сезон в экстрим-парке «Айда» с соревнованиями и концертной программой. В конце месяца состоятся День славянской письменности и культуры, юбилейный концерт «60 лет под счастливой звездой» и фестиваль молодежных клубов «КЛУБ FEST».

Июнь начнется с масштабного празднования Дня защиты детей на всех городских площадках. В течение лета продолжится проект «Здоровый Нижнекамск» – бесплатные тренировки в парках с участием профессиональных инструкторов. Также пройдут экологический фестиваль «Поколение ЭКО», мероприятия ко Дню России, выпускной для 927 школьников и серия дворовых программ «Клубное лето».

Отдельное внимание уделено памятным датам. В июле состоится акция «Рота, ушедшая в небо», посвященная Дню ветеранов боевых действий. Также запланированы фестиваль современной народной культуры «Знаковое место», празднование Дня молодежи и День семьи, любви и верности с вручением медалей «За любовь и верность».

Ключевым событием лета станет празднование 60-летия Нижнекамска 15 августа. Основные мероприятия пройдут на нескольких площадках города, а торжественное шествие по проспекту Строителей объединит ветеранов, первостроителей, работников предприятий и молодежь.

В течение всего лета продолжат работу проекты «Культурная среда города», «Семейные выходные», «Хорошо, что есть каникулы», а также «кино на крыше». В парках будут организованы ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Завершится сезон в сентябре серией культурных событий, включая этнофестиваль «СөлгеФест», направленный на сохранение традиций татарской вышивки.

Как подчеркнула Эльвира Каримуллина, летняя кампания охватит не только город, но и сельские поселения района, а также Камские Поляны, объединив традиционные и современные форматы культурного отдыха.

«Приглашаем всех жителей и гостей Нижнекамска стать частью насыщенной культурной жизни города и провести лето ярко и активно», – отметила она.