В Нижнекамске в «красивую» дату 22.03.22 поженились 13 пар

Несмотря на то, что так называемая «красивая» дата 22.03.22 выпала на нерегистрационный день, Нижнекамский Дворец бракосочетания распахнул свои двери для всех желающих официально скрепить свой союз.

Как сообщается в паблике учреждения во «ВКонтакте», накануне в Нижнекамске стало на 13 семей больше.

«Поздравляем всех новоиспеченных супругов с этим знаменательным событием! Будьте счастливы!» — обратились специалисты ЗАГСа к нижнекамцам.

«Зеркальные» даты и даты с повторяющимися цифрами традиционно пользуются большой популярностью у женихов и невест. Так, в первую зеркальную дату года — 22.01.22 — в Нижнекамске поженились 12 пар.

Ажиотаж регистрации браков в ЗАГСах Набережных Челнов и Нижнекамска наблюдался также месяц назад — 22.02.2022. В Автограде узами брака скрепили себя 43 пары молодоженов, а в Нижнекамске — 20 пар.