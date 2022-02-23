«Свадебный бум» зафиксировали в ЗАГСах Челнов и Нижнекамска в зеркальную дату 22.02.2022

Ажиотаж регистрации браков наблюдался в ЗАГСах Набережных Челнов и Нижнекамска в так называемую красивую дату — 22.02.2022. Так, в Автограде узами брака скрепили себя 43 пары молодоженов, а в Нижнекамске — 20 пар.

«Свадьба для влюбленных — ответственный шаг, и многие пары серьезно подходят к выбору даты этого важного события их жизни. Большой интерес молодожены проявили к нумерологии, двойка везде, эту дату называют палиндромом — она с обеих сторон читается одинаково. Молодожены считают, что зеркальная дата обладает магическими и волшебными свойствами», — говорится в аккаунте брачного ведомства Челнов в Instagram.

Специалисты нижнекамского ЗАГСа отмечают, что обычно этот день (вторник) для заключения брака не выбирают. Однако 22.02.2022 считается главной «зеркальной» датой этого года, и молодожены уверены, что эта дата принесет им счастье.

«Цифра 2, символизирующая любовь, дипломатию, дружбу, гармонию и симметрию, правит сегодняшним днем. „Код“ дня 22.02.2022 содержит целых шесть двоек. По мнению нумерологов, благодаря энергии двоек люди обретают силу и уверенность друг в друге», — говорится в сообщении нижнекамского загса.

Что касается других популярных дат в этом году, то, как рассказали работники ЗАГСа, еще один «свадебный бум» ожидается 22 июля. На эту дату уже подано 20 заявлений.