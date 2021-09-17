На телебашне Нижнекамска в дни выборов появится напоминание о едином дне голосования

В честь трехдневных думских выборов 196-метровая телебашня Нижнекамска примет новый облик — сегодня вечером на ней появятся гигантские флаги Татарстана и России. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы Нижнекамского района РТ.

«Сегодня вечером в честь выборов нижнекамская телебашня засияет цветами российского триколора и татарстанского флага. Также жители и гости города смогут прочитать надпись „19 сентября — единый день голосования. Сделай свой выбор“. Иллюминация будет включаться ежедневно в течение всех дней голосования в темное время суток», — уточнили в пресс-службе.

Праздничная иллюминация появляется на телевышке регулярно: на Новый год — это ель и олени, на День влюбленных — гигантское сердце, на День России — государственный флаг и так далее.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанская телебашня в дни выборов окрасится в цвет флагов России и Татарстана.