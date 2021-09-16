news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
16 сентября 2021  15:30
Эльза Кузнецова

Казанская телебашня в дни выборов окрасится в цвет флагов России и Татарстана

news_top_970_100

В дни выборов, с 17 по 19 сентября, казанская телевизионная башня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Башня окрасится в цвета государственных флагов России и Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Радиотелевизионного передающего центра Республики Татарстан.

«Включение подсветки подчеркнет важность выборов и акцентирует внимание на том, что голосование продлится три дня», — говорится в пресс-релизе филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Увидеть иллюминацию все желающие смогут с 18.00 до 22.00.

#Выборы 2021
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное