Казанская телебашня в дни выборов окрасится в цвет флагов России и Татарстана

В дни выборов, с 17 по 19 сентября, казанская телевизионная башня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Башня окрасится в цвета государственных флагов России и Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Радиотелевизионного передающего центра Республики Татарстан.



«Включение подсветки подчеркнет важность выборов и акцентирует внимание на том, что голосование продлится три дня», — говорится в пресс-релизе филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети.



Увидеть иллюминацию все желающие смогут с 18.00 до 22.00.