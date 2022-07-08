В Нижнекамске в День семьи, любви и верности состоялась байкерская свадьба

Сегодня, в День семьи, любви и верности, в Нижнекамске состоялась байкерская свадьба. В 8.00 во двор дома №35 по улице 30 лет Победы приехали байкеры. Во главе мотоциклистов ехал мужчина в белой рубашке, сообщает «НТР».

Как выяснилось, это был жених, который приехал за невестой. По свидетельствам очевидцев, девушка вышла к нему облаченная в белое платье, кожаную косуху и белые кеды. В руках у нее был букет невесты.

Чуть позже пара отправились в ЗАГС, их сопровождали мотоциклисты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в преддверии Дня семьи улицы Нижнекамска украсили портреты образцовых семейств.