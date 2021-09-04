В Нижнекамске по случаю Дня нефтяника запустят праздничный фейерверк

Сегодня, 4 сентября, в Нижнекамске отметят День нефтяника. Неофициальная часть праздник началась в парке «Солнечная поляна» с зажигательного «Зеленого фитнеса», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

«В программе — конкурсы, игры, шоу мыльных пузырей, фестиваль воздушных змеев, а также „Зеленый фитнес“, кроссфит, семейно-спортивная игра и многое другое. Начало праздника (официальное — прим. Т-и) — в 12 часов на Солнечной поляне», — отметили в пресс-службе.

Празднование в «Солнечной поляне» проходит на двух площадках — детской и спортивной. На детской площадке в полдень состоится награждение участников конкурса рисунков среди детей сотрудников предприятий, а затем все желающие смогут присоединиться к игровой развлекательной программе с участием ростовых кукол. В 14.30 начнется шоу мыльных пузырей и фестиваль воздушных змеев, празднование продолжится семейным фестивалем с играми и мастер-классами детского технопарка «Кванториум».

На спортивной площадке в этот день будут организованы кроссфит, семейно-спортивная игра «Мама, папа, я — спортивная семья», товарищеский матч по футболу и баскетболу среди работников шинных предприятий.

В завершение Дня нефтяника в 20.00 в «Солнечной поляне» прогремит праздничный фейерверк.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что хедлайнером Дня нефтяника в Бугульме станет Митя Фомин.

