Хедлайнером Дня нефтяника в Бугульме станет Митя Фомин

Четвертого сентября, в день празднования 240-летия Бугульмы и Дня работников нефтяной и газовой промышленности, на главной сцене города выступит российский певец Митя Фомин. Выступление артиста пройдет на центральной площади с 20.00 до 21.00. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе района.

Праздничные мероприятия в Бугульме начнутся с трех часов дня. Они развернутся на нескольких площадках. Жителей и гостей города ждут на пешеходных улицах В. Ленина (Мемориал Вечной славы — центральная площадь) и Я. Гашека (ул. Советская — центральная площадь). Здесь начнут работу торговые ряды, откроются выставки работ бугульминских художников «Мой город, мое вдохновение!», выставки от предприятий, организаций и учебных заведений нефтяной отрасли.

Здесь же можно будет принять участие в акции моментальной фотографии «Ты в истории Республики» — «Город в лицах», посмотреть на шоу из Набережных Челнов «Танцующие художники». Для юных бугульминцев представители Казани организуют детскую анимацию с аквагримом.

В 16.00 на Центральной площади состоится торжественное открытие праздника. С 16.50 до 21.00 в концертной программе примут участие духовая банда JUSTBRASS, артисты татарской эстрады Гульназ Султанова, Азат и Алсу Фазлыевы, группы Федор Шукшин и Hensi. Завершит праздник концерт Мити Фомина.

В 21.00 небо над Бугульмой озарит праздничный салют.

«В среднем праздник в честь Дня города ежегодно посещает порядка 5–7 тыс. жителей и гостей Бугульмы. Часть мероприятий пройдет на территории пешеходных улиц В. Ленина и Я. Гашека. Основной праздник будет организован на центральной площади Бугульмы — с учетом соблюдения действующих санитарных правил. Безусловно, главным приоритетом для нас является сохранение здоровья граждан», — рассказали агентству в пресс-службе.