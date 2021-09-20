В Нижнекамске в День города установят новую скульптуру и выступит Filatov&Karas

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В Нижнекамске 22 сентября состоится празднование 55-летнего юбилея города. Именно эта дата является официальным днем рождения Нижнекамска. По информации пресс-службы главы района, утром и днем в разных частях города пройдут торжественные мероприятия. В 10.00 у комплексного музея состоится открытие скульптурной композиции «Мы знали — город будет!».

Автор арт-объекта — молодой скульптор из Казани Артур Давыдов. «С Нижнекамском я знаком давно. У нас здесь воплощен не один проект. Один из первых — скульптурная композиция, расположенная перед татарским драмтеатром им. Туфана Миннулина», — рассказал он.

Далее скульптору поступило предложение от администрации города создать композицию. Этот арт-объект призван стать данью уважения и памяти от современного поколения горожан. Созданию статуй предшествовали встречи с ветеранами-первостроителями, где они делились своими воспоминаниями о рождении города. Артур Давыдов также ознакомился со всеми книгами, которые ему рекомендовали к прочтению о строительстве Нижнекамска.

В 13.00 в Доме народного творчества состоится творческая встреча с председателем Союза фотографов Республики Татарстан Рамилем Гали и откроется фотовыставка к 55-летию Нижнекамска, о чем ранее сообщало агентство.

Концертная программа на городской набережной начнется в 18.00 и будет идти до 21.00. Перед горожанами выступят местные артисты и татарская кавер-группа Mingazov, а потом на сцену выйдет коллектив Filatov&Karas.

В связи с концертом для удобства горожан и гостей праздника внесены изменения в расписание трамвайного маршрута № 2. В этот день последний маршрут из депо выедет в 22.13, от поселка Красный Ключ — в 22.46.

«Мы приглашаем на праздник всех жителей и гостей города! Кульминацией праздника станет красочный салют, залпы которого прогремят в 21.00», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы Нижнекамского района РТ.