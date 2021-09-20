В честь 55-летия Нижнекамска откроется выставка «Татарстан и татарстанцы. Нижнекамск»

22 сентября в Нижнекамске в день 55-летия города откроется выставка «Татарстан и татарстанцы. Нижнекамск».

Экспозиция составлена из уникальных снимков, каждый из которых отражает историю республики и ее жителей. На выставке представлен модуль, посвященный Нижнекамску.

Фотографии составляют колоритный портрет республики с 80-х годов 20 века до современности. В кадре — жители Татарстана, которые строят города и заводы, собирают урожай и просто живут своей повседневной жизнью.

Выставка, представленная галереей «Татмедиа», объединила работы выдающихся фотографов республики. Посетители увидят работы председателя Союза фотографов Татарстана Рамиля Гали, Владислава Журбы, Роберта Талипова и других.

В день открытия состоится творческая встреча с председателем Союза фотографов Татарстана Рамилем Гали, который расскажет о своем творчестве, особенностях street-фотографии и поделится историями создания своих знаковых снимков.

Выставка откроется в Доме народного творчества (площадь Лемаева, 14) и будет работать в течение месяца. График работы: понедельник пятница с 13.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 19.00. Вход свободный.