В Нижнекамске в День героев Отечества открыли мемориальные доски участникам СВО

Сегодня, 9 декабря, Россия отмечает День героев Отечества – дату, которая объединяет несколько поколений защитников страны: солдат Великой Отечественной войны, участников локальных конфликтов и тех, кто погиб в зоне СВО. В Нижнекамске этот день стал поводом вспомнить своих героев. В школе №8 и лицее №14 мемориальные доски выпускников, не вернувшихся с фронта, пополнились новыми именами.

В 8-й школе утро началось с песен о войне и подвиге – строки «…а закаты алые» звучали особенно проникновенно. Здесь хранят память о своих выпускниках: воине-интернационалисте Сергее Малыхине, Айрате Ахметшине, погибшем в Чечне, Александре Комарове, погибшем в зоне СВО. Сегодня к ним присоединилось имя еще одного героя – Ильназа Хуснутдинова.

Он погиб 6 февраля 2023 года, посмертно награжден орденом Мужества. На церемонию пришли его родные, коллеги, сослуживцы и одноклассники.

«Позывной Гильза был у него с первого класса. Все мальчишки знали его как Ильназ, а в соседних классах он был именно Гильза. С этим позывным он и ушел», – вспоминают его школьные товарищи.

Памятную доску с портретом Ильназа открыл его сын. Затем ученики, педагоги и приглашенные гости возложили цветы к мемориалу.

«Для нас, его семьи, он всегда останется героем. Он был отзывчивым, добрым, улыбчивым человеком. Говорят, что время лечит, но это не правда – мы просто привыкли жить с этой болью. Для нас было важно, чтобы Ильназа как героя знали и помнили», – сказала сестра Ильназа Гузель Калимуллина.

В 14-м лицее память выпускников также чтут с особым уважением. Именно здесь в 2007 году впервые в городе начали ежегодно увековечивать имена нижнекамских героев.

«Вы сегодня назвали тех, кто прославил нашу нижнекамскую землю в годы Великой Отечественной войны – пятерых Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, шестерых Героев социалистического труда. Я бы хотел вспомнить и полного георгиевского кавалера Георгия Чабьинцева», – подчеркнул председатель городской организации ветеранов, почетный гражданин Нижнекамска Григорий Китанов.

В этот день отличившиеся ученики и педагоги получили медали Юнармейской доблести. Торжественная часть продолжилась у стены памяти лицея.

«Я знаю, что время не лечит. Но когда теряешь молодых, которым жить бы да жить, растить детей, – это больно вдвойне. И сегодня мы, к сожалению, собрались у этой стены памяти, чтобы открыть еще два мемориальных портрета», – сказала директор лицея № 14 Ольга Пустоплеснова.

Данил Шайдуллин и Булат Вафин погибли в зоне СВО летом этого года. Всего за родину отдали свои жизни девять выпускников лицея. В завершение митинга собравшиеся возложили цветы к школьному мемориалу.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня героев Отечества.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения нашим согражданам, сильным и смелым людям – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы. Их самоотверженность, несгибаемая воля и характер, готовность в трудную минуту встать на защиту Родины всегда были и остаются для нас образцом мужества и верности долгу».

