В Нижнекамске в честь Дня города перекроют дороги

В Нижнекамске 23 сентября будет ограничено движение транспортных средств по ряду центральных дорог, сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Так, с 8.00 до 10.00 перекроют участок дороги от дома №4 до дома №14б на улице Вокзальная. Помимо этого, с 11.00 до 23.00 будет ограничено движение от разворота возле дома на проспекте Шинников, 1 до разворота рядом с домом №13 по проспекту Шинников.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на День города в Нижнекамске ожидается масштабная программа. Так, будет открыт ряд знаковых объектов — бульвар на улице Баки Уранче и комплекс «Святой ключ». Запланированы фестиваль скандинавской ходьбы и семейная развлекательная программа. Желающие смогут посетить спортивные и интерактивные площадки, точки здоровья, детскую благотворительную ярмарку «Сотвори искусство» и выставку с работами участников фотоконкурса «Город энергии».

Помимо этого, на Нижнекамской телебашне включат праздничную иллюминацию — жители и гости города смогут увидеть поздравление в темное время суток 22 и 23 сентября.