На Нижнекамской телебашне включат праздничную иллюминацию

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Вечером 22 и 23 сентября на 196-метровой телебашне Нижнекамска загорится праздничная иллюминация в честь 57-летия города.

«По сценарию на телебашне будет поздравление, которое будет оформлено в фирменной стилистике. На день рождения разработана новая стилистика с салютами», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Создать на Нижнекамской телебашне возможность световых иллюминаций предложили сами горожане — проект реализовали к 50-летию города в 2016 году. Работал над ним бывший главный инженер проектно-конструкторского центра нефтехимиков Юрий Новик. Теперь подсветка появляется на телевышке регулярно по любым значимым поводам.