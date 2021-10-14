В нижнекамских библиотеках открылись пункты для распечатки QR-кодов

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Сегодня в Нижнекамске в ряде библиотек заработали пункты для распечатки QR-кодов. Они созданы для удобства лиц старшего возраста.

Пожилые нижнекамцы стали обращаться в библиотеки со вчерашнего дня. «Накануне было зарегистрировано десять обращений. Сегодня до обеда обратился 51 человек», — уточнила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

«В 16 библиотеках Нижнекамска начали работать дополнительные рабочие места, где желающие с помощью специалиста смогут через компьютер зайти на свою страницу ЕСИА и распечатать код, но только в том случае, если они были зарегистрированы на портале госуслуг», — отметили в пресс-службе района.

Воспользоваться услугой можно в Центральной библиотеке имени Г. Тукая с 10.00 до 19.00, в это же время можно подойти в библиотеки №2, 3, 4 и 5. С 9.00 до 17.00 всех желающих ждут в библиотеках №1, 6 и 7.

Распечатать QR-код также можно в библиотеках №30, 37, 38, 45, 47, 48, 49 и в Центральной детской библиотеке. Время работы — с 9.00 до 17.00 и с 10.00 до 19.00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске из-за введения QR-кодов установлен рекорд по вакцинации.