В Нижнекамске стартует капремонт автодороги на улице Корабельная

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске приступят к ремонту дороги по улице Корабельная: строительно-монтажные работы проведут на участике от перекрестка Химиков — Корабельная до жилого дома №52. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации мэрии.

Автовладельцев предупреждают, что в целях обеспечения безопасности и соблюдения технологического процесса во время работ будет ограничено движение с определенной периодичностью по времени, а также частично полное закрытие дороги с 23 мая.

Обновление пройдет по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году 480 млн рублей выделено на капремонт участков от улицы Менделеева до проспекта Вахитова протяженностью 540 метров, от Корабельной до улицы Южная протяженностью 1,4 км, а также от перекрестка Химиков — Корабельная до жилого дома №52.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что самым узнаваемым среди россиян в 2021 году стал национальный проект «Безопасные качественные дороги». В прошлом году по данной программе в Татарстане отремонтированы автодороги на сумму более 12 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года в соответствии с «майскими» указами Президента России Владимира Путина.