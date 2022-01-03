Нацпроект «Безопасные качественные дороги» стал самым узнаваемым в 2021 году

Самым узнаваемым среди россиян в 2021 году стал национальный проект «Безопасные качественные дороги». Об этом говорят данные опроса, проведенного пресс-службой АНО «Национальные приоритеты», сообщает ТАСС.

Участниками исследования стали 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, более половины из которых рассказали, что у них есть собственный автомобиль. 31% респондентов подчеркнули, что органы власти стали уделять больше внимания состоянию и безопасности российских дорог. Кроме того, по мнению 36% опрошенных, в стране стало ремонтироваться больше дорог.

«Нацпроект „Безопасные качественные дороги“ стал лидером по узнаваемости в 2021 году. <...> Что особо важно, россияне фиксируют снижение перегруженности дорог, значит все меры, предпринимаемые в рамках нацпроекта, заметны для общества и дают должный эффект», — заявила руководитель информационного сопровождения инфраструктурных национальных проектов Анастасия Разинская.

По ее данным, за шесть месяцев уровень узнаваемости проекта повысился с 67% до 82%.

Внутри проекта наибольший интерес у россиян вызывают обновление и возведение дорог, а также повышение безопасности дорожного движения и установка интеллектуальных транспортных систем на дорогах.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по «майским» указам Президента России Владимира Путина.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в 2021 году по данному нацпроекту в Татарстане отремонтированы автодороги на сумму более 12 млрд рублей.