Второго января в Нижнекамске стартовал второй сезон зимней творческой лаборатории «Китаплаб». Это экспериментальный проект Централизованной библиотечной системы, который был запущен в январе 2023 года и получил большой положительный отклик у жителей города. В январе юных жителей ждут мастер-классы, игровые программы и квесты.

«„Китаплаб“ — один из успешных проектов Централизованной библиотечной системы города Нижнекамска, который отлично зарекомендовал себя. Проект был запущен ровно год назад, на зимних каникулах 2023 года, и рассчитан на детей младшего школьного возраста. Теперь каждые каникулы (зимние, весенние, летние, осенние) дети попадают в волшебный мир сказок и вместе со сказочными персонажами преодолевают увлекательные препятствия, спасают главных героев и еще раз убеждаются, что добро побеждает зло», — поделилась с «Татар-информом» директор ЦБС Гульназ Арсланова.

Кроме того, по ее словам, «Китаплаб» — это возможность научиться чему-то интересному и новому.

«Познавательные мастер-классы, химические опыты и фокусы ждут ребят на каждом занятии. В течение двух часов с детьми проводят театрализованные представления, квесты, интерактивные игры, дискотеку и многое другое. Один день не похож на другой: ежедневно разная программа, новые знания, новые умения и новые знакомства. Мы приглашаем всех посетить занятия по проекту „Китаплаб“», — добавила руководитель библиотеки.

Так, сегодня состоялся библиотечный каламбур «Три кота в гостях у Деда Мороза» — котошоу, елка-пати и мастер-класс «Закладка — Три кота».

На завтра запланирован день новогодних затей «Зима в Простоквашино», 4 января — «Не по щучьему велению, или новогодние приключения Емели», 5 января ребят ждет сказочное приключение «Заговор Снежной королевы», 6 января — литературный калейдоскоп «Волшебный мир Щелкунчика», а 8 января — новогоднее путешествие в сказку «12 месяцев».

Более подробно о зимних событиях в Татарстане читайте в новогодней афише «Дракон в Казани, снешарики в Елабуге и керлинг в Челнах: афиша на каникулы в Татарстане».