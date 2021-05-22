В Нижнекамске состоялась заключительная встреча участников праймериз «ЕР»

Накануне в Нижнекамске состоялась финальная встреча участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Кандидаты встретились с избирателями в Доме народного творчества. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Встреча с нижнекамцами прошла при участии мэра Нижнекамска Айдара Метшина, депутата Госдумы РФ Олега Морозова, депутата Госсовета РТ Геннадия Глушкова, заместителя руководителя Аппарата президента РТ Александра Терентьева и генерального директора «АПМ-Инжиниринг» Асхата Гарифуллина.



«Мы рады приветствовать на нашей гостеприимной земле уважаемых гостей», — приветствовал участников Айдар Метшин.



В своем выступлении мэр города коротко рассказал, что родился в Нижнекамске и вся его жизнь, а также лучшие годы связаны именно с этим городом. Он упомянул, что руководит районом почти 15 лет.

«Вы действительно намерены баллотироваться в Госдуму и если да, то почему приняли такое решение?» — спросил градоначальника один из присутствующих в зале.



Айдар Метшин ответил, что больше десяти лет назад у него уже был опыт участия в предварительном голосовании: «Тот период больше был связан с наработкой опыта. Сегодняшний этап — иной. Скажу открыто, что в случае вашей поддержки, я намерен баллотироваться в депутаты Госдумы России. Связано это с тем, что за 15 лет работы в качестве главы Нижнекамского района я имею большой багаж знаний и опыта, которые позволят мне быть эффективным и продуктивным на федеральном уровне во благо Нижнекамска и всей нашей республики».



Жители Нижнекамска также поинтересовались у мэра, с каких именно инициатив он начнет свою работу.

«Один из главных и правильных законов касается многодетных семей. Благодаря этому закону они могут получить земельный участок под строительство жилья. У нас на сегодняшний день более 4 тыс. семей, которые имеют такую возможность. Но отсутствие инфраструктуры не позволяет полноценно им строиться. Этот закон надо дорабатывать, то есть формировать долевую программу по строительству инженерных сетей», — ответил он.



Вопрос о пенсионном возрасте прозвучал в адрес еще одного участника праймериз — Олега Морозова. «Рассматривается ли изменения пенсионного возраста на федеральном уровне?».



«Это тема обсуждается. Я думаю, что решение будет не в изменении пенсионного возраста, как такового. Мы в данном случае ничего нового не придумали, только перешли на новую шкалу, которая, кстати, давно используется в других странах. Мне кажется, что сейчас надо из этой шкалы изымать определенные категории, которые должны иметь и возрастные сроки выхода на пенсию, и некоторые другие параметры, чтобы иметь достойные пенсионные права», — отметил докладчик.



Предварительное голосование «Единой России» на выборах в Госдуму РФ пройдет с 24 по 30 мая. «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. По итогам предварительного голосования будет сформирован список кандидатов в депутаты в Госдуму РФ от партии «Единая Россия».



Предварительное голосование пройдет по открытой модели, принять участие в процедуре сможет каждый татарстанец. За процессом голосования и его законностью будут следить волонтеры и представители общественных организаций, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».