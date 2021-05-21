«Свежий взгляд для современной страны»: участники праймериз «ЕР» выступили в Буинске

Создание рентабельных производств и новых рабочих мест, поддержка студентов, удержание молодежи в малых городах — обо всем этом говорили участники праймериз «Единой России» в Буинске, представляя свои программные намерения.

С буинцами встретились замдиректора по общим вопросам ООО «Нева-Принт» Динара Алтынова, депутат ГД РФ Ильдар Гильмутдинов, гендиректор ООО «АПМ-Инжиниринг» Асхат Гарифуллин, директор Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов, постоянный представитель РТ в Республике Башкортостан Юсуп Якубов и другие.

Жителей Буинска приветствовал глава района Ранис Камартдинов. Перед выступлениями участников праймериз он рассказал о процедуре голосования.

На сегодняшний день в Буинском районе созданы 14 счетных участков, которые откроются 30 мая с восьми утра и будут работать в течение 12 часов с соблюдением всех норм санитарной безопасности. Избиратели могут прийти в любой свободное время и отдать свой голос за любого достойного, по их мнению, кандидата.

Регистрация для онлайн голосования началась в Буинске 19 апреля и продлится до 28 мая, на сегодняшний день проголосовать в электронном виде изъявили желание более 1500 буинцев. В преддверии предварительного голосования у жителей Буинска появилась возможность задать вопросы участникам праймериз, обсудить с ними наболевшие вопросы.

Гендиректор ООО «АПМ-Инжиниринг» Асхат Гарифуллин в начале выступления рассказал, что родился в Казани, служил в армии, закончил Казанский банковский колледж Центробанка. Свою миссию он видит в создании рентабельных производств, что приводит к созданию новых рабочих мест, повышению экспортного потенциала нашей страны и импортозамещению, что в свою очередь влияет на снижение продуктов.

Спикер рассказал и о своих политических взглядах. По его мнению, для того чтобы политическая система страны не застаивалась, происходили ее обновления, модернизация, появлялись новые политические лидеры и идеи, необходима постоянная ротация кадров, что невозможно без участия молодежи.

«По моему мнению, свежий взгляд необходим для современной страны. Для Буинска, как для небольшого города, считаю принципиально важным вопросом удержание молодого населения в городе. Необходимо создавать новые рабочие места, социально-политические лифты, а также доступные площадки для самореализации и развития не только в политике, но и других сферах. Отток молодежи приводит к стагнации развития города. Нельзя оставлять этот вопрос без внимания», — подчеркнул докладчик.

Один из вопросов о поддержке выпускников после девятого класса задал спикерам руководитель образовательной организации. «Многие наши выпускники после 9-го класса уходят в СПО, колледжи, училища, не идут в 10-й класс. На ваш взгляд, какие есть меры поддержки для таких ребят, для популяризации рабочих профессий таких малых районов, как Буинский?».

Замдиректора по общим вопросам ООО «Нева-Принт» Динара Алтынова отметила, что для такой категории учеников уже выделяются квоты на местах. «Необходимо оказывать поддержку ребятам на уровне муниципальных властей совместно с предпринимателями малого и среднего бизнеса», — высказала мнение спикер.

Председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования на выборах в Госдуму РФ Юрий Камалтынов ранее подчеркнул значимость встреч участников предварительного голосования с жителями.

«Живая встреча — это лучший способ установить контакт и понять, достойный ли кандидат перед тобой. Можно увидеть, кто чего стоит, может ли человек брать на себя ответственность, чтобы выражать интересы людей, добиваться решения их проблем или нет», — подчеркнул он.