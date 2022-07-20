В Нижнекамске состоится первый библиотечный веломарафон

Фото: Централизованная библиотечная система

Завтра, 21 июля, Централизованная библиотечная система Нижнекамска проведет акцию «Библиотечный веломарафон», в которой примут участие все библиотеки города.

«Цель акции — популяризация книги и чтения, знакомство нижнекамцев и гостей города с городскими библиотеками, пропаганда здорового образа жизни. На всех точках библиотекари проводят мини-викторины, рассказывают о городских библиотеках, раздают буклеты с информацией о режиме работы и предоставлении библиотечно-информационных услуг, листовки с перечнем книг, рекомендованных к прочтению, стараясь охватить большее количество нижнекамцев», — объяснила «Татар-информу» концепцию мероприятия заведующая методическим отделом Централизованной библиотечной системы города Нижнекамска Роза Аникина.

Старт библиотечного веломарафона произойдет на парковке у «Рамус молла»6 здесь соберется команда библиотекарей на велосипедах в белых бейсболках и желтых футболках. Горожане при желании могут присоединиться к библиотекарям.

Далее маршрут пройдет через улицу Мира (локация у «Бургер кинга»), площадку торгового центра «Барс-1» и завершится в Центральном городском парке «Семья». Здесь на сцене для горожан будет подготовлена небольшая программа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в фестивале велоспорта в Нижнекамске приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья.