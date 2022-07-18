В фестивале велоспорта в Нижнекамске приняли участие инвалиды по зрению

В Нижнекамске состоялся фестиваль любительского велоспорта, в котором впервые приняли участие люди с ограниченными возможностями из Углича, Ярославля, Нижнего Новгорода и других городов России. Впечатлениями в мероприятии телеграм-канале поделился депутат Госдумы РФ Айдар Метшин.

«Я очень рад быть причастным к этому замечательному событию не только потому, что сам люблю ездить на велосипеде. Для меня важно, что наш любимый Нижнекамск, где несколько лет назад мы дали старт велодвижению, является городом здорового образа жизни с инклюзивной составляющей», - написал экс-мэр Нижнекамска.

Соревновались участники на двухместных велосипедах-тандемах, второй человек, сидящий за спиной «рулевого», был незрячим. Победу на фестивале одержала команда из Углича, а замкнули тройку призеров участники из Нижнего Новгорода.

По словам Метлшина, все больше жителей города относятся к велосипеду как к основному средству передвижения, сохраняя экологию. «И все больше слабовидящих людей становятся активными участниками этого движения. Они чувствуют себя счастливее и увереннее», — отметил он, добавив, что второе место на фестивале заняла женская команда из Нижнекамска на простом прогулочном тандеме.

Идея события принадлежит директору Союза велосипедистов, депутату нижнекамского горсовета Раису Шаехову и директору музея необычных велосипедов Углича Сергею Кондакову, который известен также как Василий Самокатов.

В будущем подобный велофестиваль планируется проводить ежегодно, рассказал «Татар-информу» Раис Шаехов. По его словам, следующий заезд состоится 19 августа в Угличе. «Депутат Госдумы Айдар Метшин обещал оказать поддержку: новые спортивные тандемы, форму и проезд», — добавил собеседник агентства.