В Нижнекамске откроют памятную доску «капитану шинной промышленности» Зеленову

На этой неделе в Нижнекамске состоится ряд юбилейных событий. Так, 26 мая отмечается День химика, а 28 мая пройдут юбилейные мероприятия в память о Николае Зеленове. События на деловом понедельнике анонсировал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«На 28 мая намечен ряд программ. Также в этот день запланировано открыть памятную доску Зеленову на том доме, где он жил, и провести ряд мероприятий, которые так или иначе связаны с жизнью этого человека и предприятием нижнекамского шинного завода, которым он руководил очень долгое время (27 лет — с 1971 по 1997 год — прим Т-и)», — отметил спикер.

«Капитан шинной промышленности Татарстана» Николай Зеленов неоднократно избирался депутатом городского Совета, Государственного Совета Республики Татарстан, был общественным деятелем. Он ушел из жизни 6 февраля 2019 года. 28 мая ему бы исполнилось 90 лет.

На Дне химиков в Нижнекамске на сцене выступят детские коллективы, также лучшие номера покажут сотрудники «Нижнекамскнефтехима» и приглашенные артисты. Специальным гостем мероприятия станет народный артист РФ Олег Газманов, который начнет выступать в 19.30. Завершится мероприятие дискотекой и праздничным салютом в 21.45.