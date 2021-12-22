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Общество
22 декабря 2021  08:50

В Нижнекамске состоится открытие главной елки города

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В Нижнекамске состоится открытие главной елки города
Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

23 декабря в центральном городском парке «Семья» состоится открытие главной елки Нижнекамска, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Праздник стартует с театрализованного пролога «Колыбельная для медвежонка». Гостей ждет концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы города, состоятся игры-интерактивы для зрителей. 

Открытие елки запланировано на шесть часов вечера.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске организовано восемь елочных городков.

#открытие елки #нижнекамский район
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