В Нижнекамске будет организовано восемь елочных городков

В преддверии Нового года в Нижнекамске откроются восемь елочных городков. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила руководитель Управления культуры Нижнекамского района Гузель Мубаракшина.

«Традиционно новогодние огни зажгутся в восьми общественных пространствах — в городском парке „Семья“, парке Нефтехимиков, парке чтения и отдыха имени Г. Тукая, сквере Лемаева, парке „Великий“, парке „ТАНЕКО“, на набережной Камы и в сквере Шинников», — уточнила докладчик

Кроме того, ёлочные городки будут оформлены в Камских Полянах и 15 поселениях Нижнекамского района.

«Свой новогодний облик обретают здания фасадов торговых центров, оформляются интерьеры залов, ведутся работы по организации новогодних фотозон», — отметила руководитель Управления культуры Нижнекамского района.