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Ру Тат
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Транспорт
31 марта 2022  10:26
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске сокращено время движения двух трамвайных маршрутов

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С 30 марта в Нижнекамске из-за снижения пассажиропотока сократится время движения трамваев по маршрутам №2 и 6. Новое расписание опубликовано на официальном сайте «Горэлектротранспорта».

Маршрут №2 начнет выходить из депо в строну конечного пункта Красный Ключ в 5.00. От конечной остановки последний трамвай будет отходить в 21.29. Заход в парк будет осуществляться в 22.00. 

Движение по маршруту №6 теперь начинается в 5.01. Последний трамвай отъезжает с конечной остановки «Лесная» в 20.43. Заехать в парк и окончить движение трамвай должен в 21.05.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что альметьевский перевозчик «АПОПАТ» удалил информацию о прекращении обслуживания населения.

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