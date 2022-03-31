В Нижнекамске сокращено время движения двух трамвайных маршрутов

С 30 марта в Нижнекамске из-за снижения пассажиропотока сократится время движения трамваев по маршрутам №2 и 6. Новое расписание опубликовано на официальном сайте «Горэлектротранспорта».

Маршрут №2 начнет выходить из депо в строну конечного пункта Красный Ключ в 5.00. От конечной остановки последний трамвай будет отходить в 21.29. Заход в парк будет осуществляться в 22.00.

Движение по маршруту №6 теперь начинается в 5.01. Последний трамвай отъезжает с конечной остановки «Лесная» в 20.43. Заехать в парк и окончить движение трамвай должен в 21.05.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что альметьевский перевозчик «АПОПАТ» удалил информацию о прекращении обслуживания населения.